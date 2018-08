Záchranáři pracují bez přestání. Pod troskami stále mohou být lidé!

"Myslíme si, že by v troskách stále mohli být přeživší. Suť mohla vytvořit několik míst, která se zcela nerozdrtila a mohla tak paradoxně vytvořit jakousi kapsu, která mohla lidi ochránit před smrtí," popsal pro BBC Marcelo de Angelis, koordinátor záchranných akcí Červeného kříže, který v místě také pomáhá.

"Naděje pořád žije, už jsme zachránili přes tucet lidí pod troskami. Budeme pracovat 24 hodin denně," řekl agentuře AP šéf hasičů Emanuele Gissi. Hasičů v místě pracuje na 240, záchranářů je pak celkem zhruba tisícovka, a to včetně psů, kteří pomáhají s hledáním přeživších.

Záchranáři pád mostu přirovnávají k zásahu u zemětřesení. Někteří svědci uvedli, že ránu při pádu slyšeli i pět kilometrů daleko. Záchranné akce od počátku komplikuje nepříznové počasí.

Italian media is reporting the driver of the truck seen in the photo below is in shock after having slammed on his brakes to avoid flying off the edge of the collapsing bridge. #Genoa pic.twitter.com/vh7Y7s0U3x