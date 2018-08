Záchranářku po porodu dvou dětí pohltily emoce: Čekala jsem 22 let!

Za dlouhých 22 let, co pracuje u záchranné služby, neasistovala u jediného porodu. Ve středu odpoledne si ale Jitka J. počínala jako profesionál. Pomohla odrodit hned dva chlapce a to za ztížených podmínek. Obě události ji silně dojaly.

Velmi emotivní šichtu má za sebou záchranářka Jitka z Hodonínska, která se hned ráno vžila do role porodní báby. Šlo přitom o její premiéru.

"Dnes ráno jsme v Hodoníně pomohli na svět chlapečkovi Matějovi, operátoři vyslali k překotnému porodu nelékařskou posádku a vzápětí i lékaře. Miminko pak už na nic nečekalo a prodralo se s naší pomocí na svět. Je to zdravý, krásný kluk. Šťastní jsou rodiče i my, protože takové výjezdy patří k těm radostným," informovali o zásahu záchranáři.

Jitka přitom neměla příliš času se z nového zážitku vzpamatovat. O několik minut později už byla u dalšího porodu. "O pouhé dvě hodiny později jsme pomohli na svět chlapci jménem Mato," vysvětlili záchranáři.

Pro Jitku to byla opravdu unikátní šichta. "Je to neuvěřitelné, za 22 let jsem nebyla u porodu, dnes dvakrát, je to nádherná služba,“ řekla dojatě. Silný příběh nyní zveřejnili její kolegové, kteří dětem zároveň přejí do života jen to nejlepší.