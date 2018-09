Začíná jelení říje. Výběh na Kvildě je dočasně uzavřen

Zákaz vstupu do výběhu mezi jeleny v Kvildě bude platit už od pondělí desátého září. Poslední komentovaná prohlídka je naplánována na sobotu, pak se brána do výběhu uzavře až do patnáctého října.

Vzhledem k tomu, že začíná jelení říje, mohl by být vstup do výběhu velmi nebezpečný. Jeleni jsou totiž v období říje agresivnější a jejich chování je nevyzpytatelné. Národní park Šumava omezil vstup v tomto období do výběhu už loni a dokonce i odborní pracovníci budou do lokality vstupovat jen minimálně.

Letošním nařízením vedení parku reagovalo na incident, kdy jelen Standa na Kvildě napadl a zranil turistu. Koncem března pak putoval do Lánské obory.

I přes zákaz vstupu do výběhu bude Návštěvnícké centrum denně v provozu od půl deváté ráno do šestnácti hodin. Do jeleního výběhu bude ale možné pouze nahlédnout alespoň prostřednictvím kamer, které přenášejí obraz na obrazovku v návštěvnickém centru. Přístupný zůstává výběh pro rysa ostrovida a mimo jiné i Soví voliéry v Borových Ladech.