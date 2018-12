Začíná lyžařská sezóna! Tyto areály se o víkendu otevřou

Minulý týden to vypadalo, že už druhý prosincový víkend lyžaři zaplní většinu horských středisek. Teploty padaly hluboko pod nulu, děla chrlila metráky sněhu.

O týden později to už tak růžově nevypadá. Rozjela se sice první střediska, lyžuje se v Krkonoších (Černá hora), ve středočeském Monínci nebo v Beskydech (Bílá a Stupava), teploty nad nulou ale nástup sezóny přibrzdily. Například v Karolince v Beskydech se měly vleky rozjet už tento víkend. Počasí ale plány úplně změnilo.

"Předpověď počasí na víkend je opravdu špatná, takže jsme ten začátek sezóny odložili na příští středu," řekl TV Nova provozovatel lyžařského areálu Marek Cimala.

Přesto se i v mlze v Krkonoších na Černé hoře v pátek prohánělo po sjezdovkách pár desítek lyžařů. "Na sjezdovce Anděl je aktuálně od 40 do 50 centimetrů převážně technického sněhu a lyžujeme o tomto i příštím týdnu za speciální jízdné," prozradila mluvčí lyžařského areálu Zina Plchová.

Lyžaři si stěžovali akorát na horší viditelnost. V beskydské Bílé museli překousnout i nepříjemné mrholení. "Prší a v půlce svahu není už nic vidět," řekli TV Nova návštěvníci skiareálu. Dodávají ale, že ten, kdo chce, si lyžování užije i tak.

Ti, kteří minulý týden váhali, jestli sněhová děla naplno rozjet, udělali chybu - mrazivých nocí bylo málo. I proto od soboty přibude jen pár areálů, kde se spustí vleky. Většina provozovatelů ale raději pracně vyrobený sníh šetří a čeká na ochlazení.

Nově se začne o víkendu jezdit v Malé Úpě v Krkonoších, na Klínovci v Krušných horách a ve skiareálech Branná a Malá Morávka v Jeseníkách.

Víkendové oteplení až na devět stupňů vystřídá v úterý ochlazení. A to by mělo minimálně do hor přinést tolik očekávané sněžení.