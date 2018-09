Začíná obří mezinárodní vojenské cvičení. Někteří s ním nesouhlasí

Ve vzduchu budou desítky stíhaček včetně českých Gripenů, britských Tornád, obřích bomabardérů B52 nebo bojových vrtulníků MI24. Obřího vojenského cvičení se bude účastnit více než 1200 vojáků z 19 zemí včetně speciálních jednotek třeba z Velké Británie nebo Spojených států amerických.

Letouny bude podle tiskové mluvčí vojenského cvičení Zuzany Špačkové celkem 28 týmů předsunutých návdočích. Piloti a jejich návodčí budou cvičit spolupráci při navádění letounů na pozemní cíle ve vojenských prostorech Boletice a Libavá.



S vojenských cvičením, ale mají problém někteří obyvatelé z okolí letišť a to kvůli přeletům v nočních hodinách. Letouny by měly z vojenských letišť v Náměšti nad Oslavou a Čáslavi sice létat hlavně od deváté ranní do jedenácté večerní, nelze ale vyloučit i speciální noční nebo víkendové akce.

"Ve dnech pracovního klidu však může dojít k příletům či odletům mezi vojenskými prostory," dodala Špačková. Celé cvičení by mělo skončit 14. září.