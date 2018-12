Slunovratem začíná zima, teploty ale budou jarní. Sníh bude vzácný

Noc z pátku na sobotu je současně nejdelší z celého roku. "Úderem začátku astronomické zimy k nám po přechodu teplé fronty začne proudit teplý vzduch od západu, který přinese předvánoční oblevu a další Vánoce na blátě. Čtvrtý adventní víkend proprší a bude foukat čerstvý nebo silný vítr, který bude naši pocitovou teplotu snižovat. Teploměry ukáží až 11 °C, na Štědrý den bude až 8°C," vypočítává meteoroložka Dagmar Honsová.

A připomíná, že poslední opravdu bílé Vánoce byly už před dloiuhými sedmnácti lety.

"V sobotu bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Pouze na vrcholcích hor bude sněžit. Noční teploty budou zůstávat vysoko – mezi 8 až 4 °C, na východě ojediněle kolem nuly. Denní teploty vystoupí na 7 až 11 °C. Foukat bude čerstvý, na horách až silný jihozápadní vítr. Na vrcholcích hor očekáváme vichřici, tedy nárazy větru přes 110 km/h," varuje Honsová ty, kteří si myslí na předvánoční hřebenovou túru.

Pršet bude i v neděli, noční teploty spadnou na dva až šest stupňů, denní vystoupají na pět až devět. Pocitová teplota ale bude nižší, protože bude foukat čerstvý vítr.

"Na Štědrý den bude převládat velká oblačnost – oblačno až zataženo, místy dešťové přeháňky nebo občasný déšť, na horách sněžení. Noční teploty 6 až 2 °C. Denní teploty 4 až 8 °C. Čerstvý severozápadní vítr se bude zastavovat až na 65 km/h. Na první svátek vánoční bude oblačno až polojasno, během dne očekáváme místy smíšené přeháňky, na horách sněžení. Noční teploty už budou klesat pod bod mrazu, naměříme -2 až -6 °C. Po ránu musíme počítat s náledím. Denní teploty vystoupí na 0 až 4 °C," slibuje ochlazení v průběhu svátků meteoroložka.

Na Štěpána se ochladí ještě o fous, hlavně přes den, kdy by se teploty měly držet mezi minus dvěma a plus dvěma stupni. Díky tomu by mělo konečně více sněžit.

A jaký bude konec roku a zbytek zimy? Pokud se těšíte na koulovačky a stavění sněhuláků, nechte si zajít chuť. Anebo si náplanujte dovolenou na horách.

"Konec a přelom roku budou ve znamení zimního počasí. Ale klimatické modely se přiklání k tomu, že zima ve střední Evropě bude teplotně nadprůměrná a srážkově průměrná nebo slabě nadprůměrná. Takže i přesto, že v nížinách může být nějaká sněhová kalamita, s delší sněhovou pokrývkou tady zřejmě počítat nemůžeme," upozorňuje Honsová.