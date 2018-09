Žáčky uvítal ve školce tanec u tyče, ředitelka teď dostala padáka!

Vystoupení mrštné tanečnice, která se svůdně obtáčela kolem tyče s vlající čínskou vlajkou, přihlíželo asi pět set dětí ve věku od tří do šesti let a asi stovka jejich rodičů.

Oslavy nového školního roku nejsou v Číně podle CNN ničím výjimečným, obvykle ale zahrnují motivační proslov a ne hopsání u tyče.

Novinář Michael Standaert, který v Šen-čenu působí, se nechal slyšet, že po pondělním vystoupení má v plánu děti zapsat jinam. "Než prckům začaly letní prázdniny, měly deset dní vojenských "aktivit", takže tu byly vystavené kulomety a minomety. A teď je ředitelka uvítala striptýzem u tyče," nechápe Standaert.

Vystoupení překvapilo i místní školský úřad, který ho označil za nevhodné a školu vyzval, aby se dětem i rodičům omluvila. To už bude mít podle všeho na starosti nové vedení.

Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774