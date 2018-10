Žádná děla nebudou! Němci kritizují Saúdy za smrt novináře

Německo by nemělo schválit dodávky zbraní do Saúdské Arábie, dokud se nevyšetří okolnosti smrti novináře Jamala Khashoggiho. V programu německé veřejnoprávní televize ARD to v sobotu řekl ministr zahraničí Heiko Maas. Zpochybnil tak zářijové rozhodnutí Berlína prodat do Rijádu německý dělostřelecký systém.