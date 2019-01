Žádné žvýkání! Učitel prý chytil žáka za krk a mrskl s ním o zem

Na základní škole v obci Mšené-lázně na Litoměřicku mají vedle rozdávání vysvědčení i jiné starosti. Policie tam vyšetřuje učitele kvůli údajnému napadení dvanáctiletého letého žáka. Mělo se to stát v úterý během vyučování. Žák šesté třídy prý odmítl vyplivnout žvýkačku. Školu už prošetřuje česká školní inspekce.

S pohmožděninami a především šokem skončilo úterní vyučování pro žáka základní školy. "Kámoš se zeptal, jestli může dožvýkat žvýkačku, po dvou minutách pan učitel přišel a řekl - tys to ještě nedožvejkal, vzal ho za krk a hodil s ním o zem," popsal spolužák napadeného hocha. Údajné nadávky, vyhrožování, ale i napadání ze strany učitele jsou prý ve třídě běžné.



"Přišel mi ze školy v šoku, včera se bály děti na hudební výchovu, protože on učí i hudebku," řekla matka spolužáka napadeného chlapce. "Hned po hodině jsme to šli nahlásit paní zástupkyni, ta zavolala policii," doplnil spolužák.



Policie potvrdila, že se incidentem zabývá. Napadeného žáka prý rodiče zatím nechají doma. "Uváděný incident prověřujeme,“ sdělila policejní mluvčí Pavla Kofrová. Vzhledem k věku chlapce ale policie nebude poskytovat další informace.



Reportéři televize Nova se snažili kontaktovat vedení školy, to nakonec přišlo oznámit, že se k incidentu nebude vyjadřovat. Zřizovatelem je obecní úřad. Tam se místo starosty k závažnému obvinění vyjadřoval vedoucí údržby. "My to necháváme na škole a na policii," uvedl vedoucí údržby Obecního úřadu Mšené Lázně Ladislav Dufek.



Situaci ve škole prověřovali inspektoři školní inspekce. Podle informací televize Nova se měl učitel chovat agresivně i vůči dalším žákům. "Na jednoho kamaráda, tak na toho vytáhl tyč od okna. A řek mu i to, že si ho vezme na záchod, že tam nejsou kamery," přiblížil jeden ze žáků.



"Česká školní inspekce dnes zahajuje inspekční činnost, jsme v kontaktu s policií," prohlásil ve čtvrtek náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce Ondřej Andrys. Pokud se obvinění potvrdí, hrozí učiteli vyhazov, případně i trestní stíhání.