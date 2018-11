Vědci vyřešili záhadu hranatých hovínek! A slibují využití i v praxi

Vombati vyprodukují přes noc 80 až 100 krychlových hovínek. Pro vědce to byla vždy záhada, protože tito autralští vačnatci mají okrouhlý anální otvor.



"Hned první věcí, která mě inspirovala k tomuto výzkumu, bylo to, že se z biologického hlediska jedná o naprostou raritu. Byla to záhada," sdělila podle portálu The Independent vedoucí studie Patricia Yangová z Georgijského technologického institutu ve Spojených státech amerických.

Odborníci z Ameriky a Austrálie se tak rozhodli zkoumat střeva vombatů. A co objevili? Na konci zažívacího traktu se výkaly mění z tekuté podoby do pevné, která je tvořená malými, oddělenými kostkami. Odborníci zjistili, že za touto zvláštností stojí specifické vlastnosti stěn vombatích střev.

Zdroj: Profimedia Vombat je vačnatec z Austrálie. Ilustrační foto.

A smrdutý výzkum by mohl mít i praktické využití. Podle vědecké analýzy by se tvorba hranatých výkalů dala použít na vylepšení technologií v průmyslu.



Pro vombaty není vylučování pouze biologickou koncovkou za dobrou večeří, ale i způsobem, jak si označit své teritorium a pomocí pachu komunikovat s ostatními. Vombati jsou vačnatci, kteří se volně vyskytují pouze v Austrálii. Dorůstají délky i přes jeden metr a váží až 40 kilogramů.