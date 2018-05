Záhada letu MH370 objasněna? Pilot se zřítil úmyslně, tvrdí experti

Trosky zmizelého letadla MH370 se stále nepodařilo najít, experti na leteckou bezpečnost ale přišli s novou teorií. Mělo jít o plánovaný čin pilota, který letoun prudce otočil, aby proletěl nad rodným městem, a pak se s ním úmyslně zřítil do moře.

Od chvíle, kdy nad Indickým oceánem zmizel malajský Boeing 777 s 239 pasažéry na palubě, uběhly už více než čtyři roky. Trosky, které se mají ukrývat na dně moře, neodhalil ani nejnovější průzkum. Objevila se však nová teorie, co se s letem MH370 stalo.

reklama

Podle odborníků na leteckou bezpečnost havaroval pilot Zaharie Amad Shah úmyslně. Ke stejnému závěru dospěl i Martin Dolan, který dva roky vedl pátrací tým. Mělo jít o naplánovanou sebevraždu, na kterou se Zaharie dobře připravil.

"Bylo to naplánováno, bylo to promyšleno a bylo to prováděno delší dobu," prohlásil Dolan podle portálu Daily Mirror. Jeho slova potvrzuje i fakt, že v počítači kapitána našli experti důkazy o tom, že nacvičoval ostré odklonění letadla.

Právě to měl Zaharie provést nad Jihočínském mořem tak, aby proletěl nad rodným městem Panang. Podle expertů šlo o "zvrácené sbohem". Zmizení letadla měl pilot naplánovat včetně letu podél thajsko-malajské hranice, aby zabránil tomu, že budou přijata bezpečnostní opatření.

Podle kanadského vyšetřovatele Larryho Vance si Zaharie nasadil kyslíkovou masku a poté snížil tlak v letadle, aby pasažéři i posádka upadli do bezvědomí. Napomoci mu mělo i to, že v kabině s ním byl nezkušený první důstojník Fariq Abdul Hamid.

Letadlo se mělo podle výpočtů zřítit do Indického oceánu západně od Austrálie. Odborníci se neshodli pouze na tom, zda nechal Zaharie vyčerpat palivo, nebo namířil letoun do moře. Některé trosky vyplavila voda na ostrovech v Indickém oceánu.