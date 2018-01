ZÁHADA! Našli tajemného němého muže. Pomozte zjistit, kdo to je

Policisté z Libereckého kraje žádají veřejnost o pomoc. V nemocnici leží neznámý muž. Našli jej celníci v sobotu odpoledne, když bloumal po okraji dálnice D10. Asi třicetiletého muže policisté odvezli do nemocnice, s nikým ale nepromluvil a nikdo ho nepohřešuje.

Celníci si neznámého muže všimli v sobotu 6. ledna okolo 14. hodiny na dálnici D10 u Ohrazenic. Muž šel po krajnici. Protože to pro něj bylo nebezpečné, zastavili u něj a převezli ho na benzínku, kde ho předali policejní hlídce. Muž s nikým nekomunikoval.

reklama

"Jeho chování od samého počátku vykazovalo známky mentálního postižení nebo úzkostného a velmi zhoršeného psychického stavu," uvedla mluvčí libereckých policistů Ivana Baláková. Policisté muže převezli do nemocnice.

Tam je už od sobotního odpoledne a doposud s nikým nepromluvil. U sebe neměl žádné doklady. Policisté se domnívají, že může jít o pacienta pečovatelského zařízení nebo o nemocného, o kterého se někdo staral doma. Nikdo ale pohřešování muže zatím nenahlásil.

Policisté žádají všechny, kteří by muže poznali, aby se obrátili na linku 158 nebo na nejbližší služebnu. Prosí také řidiče, kteří třeba mohli neznámého vzít jako stopaře, aby se případně ohlásili a pomohli policistům zmapovat, kudy se muž pohyboval.

Na mužově zápěstí našli policisté dva náramky z pražských hudebních klubů, které sloužily zároveň jako vstupenka na koncert. Jeden je z 22. prosince z koncertu Tří sester, druhý z koncertu Tatabojs 14. prosince.

Záhadný muž měří přibližně 190 cm, je štíhlé postavy, má oválný obličej, tmavohnědé vlasy s mírnými prošedivělinami. Na sobě měl šedomodrou bundu do pasu z látky z hrubšího vzoru, černé rifle značky The Regular, triko s dlouhým rukávem a límečkem šedé barvy. Na nohou měl černé koženkové nízké boty značky Easy Go.

Policisté doufají, že jeho identitu co nejdříve zjistí. Muž zatím zůstává v nemocnici.