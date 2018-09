Záhada pokračuje! Manžele e.coli nezabila, tvrdí britští experti

Ani měsíc poté, co John a Susan Cooperovi na dovolené v Hurghadě zemřeli, není jasná příčina smrti. Podle výsledků vyšetřování egyptských policistů způsobila úmrtí bakterie e.coli, která vede k vážným zažívacím potížím.

To ale vyvrátila pitva ve Velké Británii, píše portál The Sun. Britští patologové nepotvrdili, že by za smrt manželů mohla právě e.coli. Tvrdí to právnická firma Smith Jones, která zastupuje jejich dceru Kelly Ormerodovou. Příčinu smrti zatím neodhalili, čekají ale ještě na výsledky dalších testů.

"Kelly a její rodina jsou odhodláni přijít pravé příčině smrti Johna a Susan na kloub. Ti, kdo za ni jsou odpovědní, musí pykat. Budou koronerovi k dispozici, jak jen budou moci, je jim ale jasné, že půjde o složitý a komplexní úkol," uvedli právníci v oficiálním prohlášení.

Dcera zesnulých turistů už dříve prohlásila, že egyptským vyšetřovatelům nevěří. Zvýšenou úroveň bakterie e.coli v hotelu Steigenberger Aqua Magic objevili také odborníci najatí cestovní kanceláří Thomas Cook, s níž Cooperovi do Hurghady odcestovali.

V úterý britská strana zahájí vlastní vyšetřování včetně prvních výslechů a výpovědí znalců. John a Susan Cooperovi zemřeli na dovolené v oblíbeném letovisku 21. srpna. John podlehl potížím přímo v hotelovém pokoji, jeho žena nepřežila převoz do nemocnice. Úřady původně označily jejich smrt za přirozenou.