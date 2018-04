Záhada v Americe: Z nebe náhle spadly desítky mrtvých hus

Úřady v americkém státě Idaho vyšetřují velmi neobvyklý případ. Z ničeho nic spadlo z nebe přes 100 mrtvých hus. Experti na životní prostředí přičítají incident bouřce, kterou zřejmě hejno prolétalo, když do něj udeřil blesk.

Více než stovku mrtvých hus našli úředníci na parkovišti a na přilehlých střechách ve městě Idaho Falls. Těla ptáků byla promočená a pohmožděná od krup velkých jako golfové míčky.

"Všechny byly mrtvé," řekl listu The Independent James Brower z Úřadu pro rybaření a lov. "Když přijeli úředníci, nic se nehýbalo ani necukalo. Matka příroda je někdy k divoké zvěři krutá," dodal.

Na parkovišti našli úředníci nejprve 51 ptáků. Dalších 61 těl našli následující den na střechách sousedních domů. Jeden z prvních úředníků, který na místě zasahoval, Jacob Berl,několik hus otevřel a zjistil, že jejich plíce doslova explodovaly, zničené měly i žaludky.

Úředníci pracují se dvěma variantami, jak mohlo k masivnímu úhynu hus dojít. Buďto zvířata omráčilo krupobití a pád z vysoké výšky způsobil smrtelná vnitřní zranění, nebo hejno hus zasáhlo blesk. Odborníci se přiklání ke druhé variantě.

"Kroupy by je zřejmě přinutily přistát, ale byly by schopné plachtit dolů a skončily by na různých místech," vysvětlil pro web Idaho Statesman Jacob Berl, který na místě zasahoval.