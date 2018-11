Záhadná mrtvola v centru Liberce! Policie v řece našla mrtvého muže

O nalezení těla v korytu řeky Lužická Nisa dostali policisté hlášení dopoledne před jedenáctou hodinou. Mrtvola se nacházela poblíž ubytovny v ulici Košická v centru Liberce.

Na místo kromě policie dorazili hasiči a záchranná služba. Záchranáři ale na místě nic nezmohli, tělo v době příjezdu nejevilo žádné známky života. "Přivolaný lékař bohužel konstatoval již smrt," uvedl mluvčí záchranářů Michael Georgiev. Hasiči pomáhali s vyprošťováním těla z řeky.

Případu se ujali liberečtí kriminalisté. "Okolnosti a příčinu úmrtí by nám měla blíže objasnit nařízená soudní pitva, jejíž součástí bude i toxikologické vyšetření," vysvětlila mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová. Policie u muže našla osobní doklady - mělo by se podle nich jednat o cizince ve věku 54 let.