Záhadná smrt Eszter! Odjela za láskou do Turecka, přišla tragédie

Rodina a přátelé oplakávají dvaatřicetiletou Slovenku Eszter G., která zemřela před třemi týdny za záhadných okolností v tureckém hlavním městě Ankaře. Do země se Eszter přestěhovala za přítelem. Podle kamarádů se měla Eszter přimotat do přestřelky na ulici a jedna z kulek ji měla zasáhnout.

Láska, za níž se byla ochotna přestěhovat do ciziny, se stala osudnou dvaatřicetileté Eszter z obce Lehnice na jihozápadě Slovenska.

Kamarádi ženu, která vystudovala maďarštinu a estetiku na Komenského univerzitě v Bratislavě, popsali jako nenápadné, ale velmi oblíbené děvče.

Na případ upozornil web čas.sk. Eszter se před lety odstěhovala z vlasti do Řecka, kde potkala lásku svého života. Za svým přítelem se odstěhovala do tureckého hlavního města. Před třemi týdny přišla z Ankary smutná zpráva, Eszter jen pár měsíců po příjezdu do země zemřela.

"Slyšel jsem, že na ulici v Ankaře se strhla šarvátka a Eszter se vyklonila z okna a trefila ji náhodná kulka," řekl pro deník Nový Čas známý zabité Slovenky. Na 24 hodin měl být zadržen i Eszteřin přítel, policisté jej ale propustili.

V úterý na Slovensku mladou ženu pohřbili. S repatriací těla do vlasti pomáhal pozůstalým zastupitelský úřad. O tom, jak Eszter v Ankaře zemřela, slovenské ministerstvo zahraničí žádné informace nezveřejnilo.