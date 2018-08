Záhadná smrt turistů v Hurghadě: Úřady potvrdily slova jejich dcery!

Smrt Johna a Susan Cooperových zůstává záhadou. Egyptské úřady nejdříve prohlásily, že zemřeli přirozeně, to ale vyvrátila rodina. Dcera britských manželů Kelly Ormerodová pak vypověděla, že před úmrtím museli v pokoji nastříkat voňavku, aby "přebili" neobvyklý pach.

"Opravdu byl v pokoji, kde bydleli, zvláštní odér, to mohu říct také," uvedl guvernér rudomořského regionu Ahmed Abdullah. Informoval o tom britský portál The Sun. Zároveň se ale nepotvrdilo, že by do vzduchu unikal oxid uhelnatý.

Zda se turisté otrávili nějakým plynem, nebo měli zdravotní problémy kvůli jiné příčině, zatím není jasné. Pitva prokázala, že 69letému Johnovi se zastavilo srdce, 64letá Susan měla dýchací potíže. Podle Kelly byli oba ještě před večeří fit, neměli ani zažívací potíže.

Na neobvyklý pach v pokoji upozornila Kelly její dcera, která prarodiče navštívila předtím, než šli spát. "Dcera říkala, že cítila něco zvláštního, co nebylo v pořádku. Jediné, co udělali, bylo, že do vzduchu cákli trochu parfému, aby to nebylo cítit," řekla Kelly v rozhovoru pro BBC.

Johna a Susan našla minulé úterý ráno v hrozném stavu právě dcera Kelly. Přivolaní lékaři se snažili zachránit nejdříve muže, který začal kolabovat. Ani resuscitace ale nepomohla. Susan převezli do nemocnice, kde poté zemřela.