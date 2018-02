Záhadná smrt ve Zlíně: Žena vydávala svého bratra za partnera!

Ostatky sourozenců ve věku 34 a 37 let a jejich 60leté matky ležely ve vile několik týdnů, možná i měsíců. Pohřební služba je z domu ukrytého za hradbou vysokých tújí odvezla v pondělí před půlnocí, ale kriminalisté a technici tam hledali stopy až do úterního večera.

Policejní pásky z brány a dveří rodinného domu ve zlínské části Podhoří zmizely přesně dva dny po nálezu těl.

Ve středu, tři dny po hrůzném nálezu, je v okolí poměrně klid. Řada lidí z okolí si v souvislosti s rodinou z domu vybavuje snad jen to, že se mladá žena před časem vydávala za partnerku svého bratra!

"Byla to taková divnější rodina. Ona chodila tady do parku, tam se houpala na houpačce. Fakt jsme si mysleli, že to jsou partneři, protože ona i sama říkala ´můj partner´," řekl TV Nova jeden ze sousedů.

"Pořád se tady tak houpala. Pořád! Říkala mi, že je učitelka v mateřské školce a že nemá práci, ale vykládala mi o tom pánovi, že to je její přítel, ne brácha," popsala další ze sousedek.

Rodina si několik let pronajímala třípodlažní vilu, kterou její bývalá majitelka před pěti lety nabízela za dvacet tisíc korun měsíčně. Matka s dcerou prý do práce nechodily, muž vydělával z domova. Až do osudného dne.

"Slyšela jsem, že se tam policajti mezi sebou bavili a ta jedna paní policistka říkala, že byla na zemi a na stěnách všude krev," líčí sousedé.

"Krajští kriminalisté nadále na případu pracují, v tuto chvíli nemáme žádné nové informace, které bychom mohli veřejnosti sdělit," uvedla pro TV Nova mluvčí zlínských policistů Lenka Javorková.

Nařízená soudní pitva ostatků žen a muže, kteří zemřeli za dosud neznámých okolností, měla být provedena v úterý v olomoucké fakultní nemocnici.

Pokud pitva podezření ze spáchání zločinu vraždy potvrdí, už v únoru se počet obětí vyrovná statistikám za celý loňský rok. To ve Zlínském kraji také zemřeli násilnou smrtí tři lidé.