Záhadné signály mohou vycházet z mimozemských lodí, tvrdí vědci

Záhadné radiové signály z vesmíru může podle některých vědců způsobovat technologie vyspělé mimozemské civilizace. Záblesky mohou vycházet z pohonu obřích vesmírných lodí vzdálených miliardy světelných let.

Astronomové zachytili záhadné vesmírné záblesky, o jejichž původu zatím jen spekulují. Někteří vědci jsou dokonce věří, že by mohly být známkou existence mimozemského života.

Jedním ze zastánců této teorie je harvardský profesor a astrofyzik Avid Loeb. Signály podle něj možná vydává vyspělá technologie nacházející se daleko ve vesmíru.

Podle Loeba se nejspíš nejedná o způsob komunikace - rychlé rádiové záblesky jsou pravděpodobněji využívány k pohonu obřích vesmírných lodí, které prostorem plují pomocí plachet. "Umělý původ těchto záblesků rozhodně stojí za úvahu a prověření," tvrdí profesor Loeb.

Záhadným signálům astronomové říkají rychlé rádiové záblesky a jsou jednou z největších záhad moderní astronomie. Trvají pouze milisekundy a poprvé byly zachyceny zcela náhodně v roce 2007.

Mnozí vědci se domnívají, že rychlé rádiové záblesky způsobují mocné astronomické jevy, jako jsou černé díry nebo superhusté neutronové hvězdy. Tuto teorii však vyvrací to, že se před dvěma lety podařilo poprvé zachytit rádiové záblesky o stejné frekvenci, která už jednou byla zachycena.

Pokud by záblesky byly důsledkem například výbuchu supernovy nebo srážkou velkých vesmírných těles, neměly by se opakovat. To, že vědci zachytili úplně stejné záblesky dvakrát, tudíž teorii narušuje.