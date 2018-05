Záhadné úmrtí: V Olomouci našli tělo muže. Neví se, o koho jde

Tělo mrtvého muže našli 1. května v Olomouci u cesty mezi Holicí a Novým Dvorem. Mrtvola ležela v trávě a byla přikrytá modrou plátěnou látkou, takže to vypadalo jako zabalený balík.

Podle policistů jde o muže s balkánskými rysy, bylo mu přibližně 30 let, měřil 197 cm a byl atletická postavy, měl krátké tmavé vlasy a podle policistů mohl být cizinec.

Galerie obsahuje drastickou fotografii zemřelého muže, která není vhodná pro děti a slabé povahy

Na sobě měl muž černé tričko s bílým nápisem "MY ENGLISH IS NOT THE YELLOW FROM THE EGG, černé sportovní šusťáky s třemi světlými lampasy po stranách obou nohavic a plátěné šněrovací boty velikosti 45.

"Žádáme občany, o poskytnutí jakýchkoliv poznatků, které by mohly vést ke ztotožnění mrtvoly muže. Dále žádáme veřejnost, která si všimla ´modrého balíku´, aby neprodleně kontaktovala nejbližší policejní služebnu nebo linku 158," vyzval policejní mluvčí Libor Hejtman.