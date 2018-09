Záhadný krok Moniky Babišové: Odstoupila z vedení Čapího hnízda

Monika Babišová odešla z vedení firmy Imoba, která vlastní Čapí hnízdo. Podle deníku E15, který informaci přinesl, to bylo na vlastní žádost. Z čela společnosti odešla 23. května.

Manželka premiéra z vedení firmy odešla asi 14 dní poté, co Regionální rada regionu střední Čechy vyzvala Imobu, aby dobrovolně vrátila 50milionovou dotaci na výstavbu Čapího hnízda. Proč Babišová rezignovala, nechtěla společnost Imoba sdělit. Společnost dotaci vrátila na konci června.

Imoba patří do skupiny SynBiol, jejímž jediným akcionářem byl až do loňského února Andrej Babiš. Akcie SynBiolu i holdingu Agrofert poté vložil kvůli střetu zájmu do svěřenských fondů. Společnost Imoba je spravována právě svěřenskými fondy.

Zásadní teď podle právníků je, jestli Babiš zveřejní mechanismus, podle kterého bude vybrán nástupce jeho manželky. "Pokud by totiž měl Andrej Babiš nějaký vliv na jeho výběr a následnou volbu, byl by stále ovládající osobou korporace. Pak by ale nesplnil podmínku stanovenou v zákoně o střetu zájmů," vysvětlil pro deník E15 Aleš Rozehnal.