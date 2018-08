Záhadný objekt u řeckého pobřeží! Nikdo neví, co se v moři skrývá

Lidé si díky satelitním záběrům všimli podivného objektu v Egejském moři. Jen kousek od pobřeží zpozorovali světlý kruh s tmavým středem, který v průměru měří přibližně 70 metrů. Lidé se dohadují, co by to mohlo být.

Maják, sopečný kráter, nebo místo, kde vybuchla bomba? Na internetu se objevilo video, které ukazuje zvláštní objekt v Egejském moři. Leží u pobřeží nedaleko řecké Soluně, píše portál The Independent.

Podivný útvar zpozorovali redaktoři internetové televize Disclose TV díky přiblížení pomocí Google Earth. Jde tedy o satelitní snímky. Podle jejich autora měří objekt v průměru asi 67 metrů, má kulatý tvar a uprostřed tmavý bod.

Lidé, kteří záběry komentují, se nedokážou shodnout, co by to mohlo být. "Je to zvláštní. Všude kolem to vypadá na drsné dno a hluboké vody. Nic v oblasti se tomu vůbec nepodobá," napsal jeden ze spekulujících diváků.

Podle některých bude mít objekt souvislost s nedalekým přístavem. Část lidí spekuluje, že by mohlo jít o maják, podle místních obyvatel tam ale žádný není. Další komentující se přiklání k teorii o nějakém výbuchu - ať už přírodním, nebo bomby.