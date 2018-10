Zákaz batohů v britské škole. Žák nosí učebnice v mikrovlnce

V britské základní škole Lincolnshire nesmějí žáci nosit do hodin batohy. Argumentem je, že batohy jsou nezdravě a nebezpečné. Jeden z žáků proto přenáší učebnice v mikrovlnce.

Škola žákům povolila nosit batohy do školy a ze školy, ale ne během jednotlivých hodin. V prostorách školní budovy bylo žákům doporučeno nosit knihy v ruce. Zákaz byl vynesen na základě toho, že jeden z mladších žáků byl údajně zraněn nošením stále větších a větších batohů. Reakcí na zákaz byl rozsáhlý studentský protest.

„Čím jsme starší, tím nosíme více věcí a tímto nám škola znemožňuje jednoduše přenášet potřebné materiály. Povede to k horším známkám,“ řekla jedna ze žákyň, která založila online petici proti zákazu. Petice měla kolem 463 podpisů a byla podepsána i rozzuřenými rodiči, kteří se shromáždili a označili zákaz batohů za směšný.

„Jak by děti mohly nosit tolik věcí v ruce,“ reagovaly matky a poukázaly na menší organizovanost a větší stres dětí, které nemají ve škole vše na jednom místě v batohu.

Vynikající sedmnáctiletý student Jacob Ford tiše protestuje tím, že věci do školy nosí například v proutěném koši nebo v mikrovlnce. Dokonce apeloval na vedení školy: k zákazu podle něj vedlo to, že batohem lze při jeho zvedání často někoho omylem udeřit do obličeje. Mnoho dětí kvůli zákazu batohů neslo věci ve škole například v igelitové tašce.

Zdroj: Mirror Školák Jacob nosí do školy učebnice v mikrovlnce.

Podle Forda vedení školy tímto nutí děti riskovat zdraví a utrácet peníze za nové batohy. „Batohy jsou součástí naší uniformy a musí být vyměněny tak jednou ročně. Chtít po dětech, aby si koupily nový batoh vyhovující pravidlům je pobuřující,“ říká. Dodává, že nosit učebnice na zádech je podle obecných průzkumů pro žáky nejzdravější.

Škola odmítla situaci komentovat. Na jejích stránkách jsou uvedeny informace o jednotných uniformách pro dívky i chlapce, není tam však zmínka o taškách ani batozích.