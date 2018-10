Zákaz zvířat v cirkusech začalo řešit už i ministerstvo! HLASUJTE!

Bouřlivé diskuze rozpoutala anketa na webových stránkách ministerstva životního prostředí. Lidé v ní mohou hlasovat, zda by mělo být zakázáno vystupování volně žijících druhů zvířat v cirkusech.

V desítkách zemí po celém světě platí zákaz vystupování zvířat v cirkusech, jen v Evropě je takových zemí 12. Někde se jedná o všechna zvířata (například v Řecku, na Kypru či Maltě), jinde nesmějí do cirkusů jen ta divoce žijící (v Rakousku či Chorvatsku).

V České republice zatím takové zákony nemáme. Zákaz vystupování v cirkusech platí jen pro několik vybraných druhů zvířat, například pro kytovce, ploutvonožce, hrochy či žirafy. Mnozí lidé i ochránci zvířat ale tvrdí, že to nestačí a žádají úplný zákaz vystupování zvířat v cirkusech. Sepisují dokonce i petice a argumentují i nedávnou kauzou zabíjení tygrů v cirkusech.

Podle nich zvířata v cirkusech trpí nedostatkem místa, klidu a jsou v neustálém stresu. Během drezury jsou pak prý nucena k nepřirozeným a nefyziologickým cvikům a chování, v mnoha případech pak má docházet k týrání zvířat. Podle nedávného průzkumu agentury Focus by 74 % Čechů souhlasilo s tím, aby byl chov divokých zvířat v cirkusech zakázán. 70 % lidí pak neschvaluje drezúru.

Celostátní organizace na ochranu zvířat Svoboda zvířat minulý týden vyzvala ministra zemědělství, aby cirkusy se zvířaty zakázal. "Chov vzácných druhů volně žijících zvířat v cirkusech neplní účel, který by jakýkoli chov těchto druhů v zajetí v moderní společnosti plnit rozhodně měl, tedy na prvním místě přispívat k záchraně a udržení populace druhu ve volné přírodě," uvádí se ve výzvě.

Anketa Vadí vám vystupování divokých zvířat v cirkusech? Ano 68 150 hlasů Ne 32 71 hlasů Hlasovalo 221 lidí.

Jejich petici už podepsalo 14 tisíc lidí. "Každý měsíc získáváme téměř tisíc nových podpisů pod papírovou Petici za zákaz chovu a využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR. Přes 700 lidí se připojilo k naší fotokampani a zaslali nám fotku s nápisem “Chci cirkusy bez zvířat”. A od března tohoto roku sympatizanti spontánně uspořádali již 14 protestů před cirkusy se zvířaty v různých městech," shrnuje dosavadní podporu kampaně Cirkusy bez zvířat její koordinátorka Lucie Hemrová ze Svobody zvířat.

Provozovatelé cirkusů ale takovou kritiku odmítají. Na anketu ministerstva na svém facebooku zareagoval například Cirkus Humberto: "Ministerstvo životního prostředí spustilo na svých stránkách anketu vztahující se k zákazu zvířat v cirkusech. Budeme rádi, když se do hlasování zapojíte i vy, nejen zfanatizovaní ochránci, kteří se snaží vyvolat dojem, že Češi cirkusy nechtějí."

A řada lidí se za ně okamžitě postavila: "Nedokážu si představit Cirkus Humberto i ostatní cirkusy bez zvířat. S takovou blbostí by neměli tzv. ochránci vůbec uspět," podpořila cirkus Martina. "Rádi s dětmi chodíme a bez zvířat by to byl hnus. Vždy je vidět, jak ta zvířata milují lidí, kteří se o ně starají," myslí si Míla.

V anketě prozatím drtivě vedou podporovatelé zákazu, kterých je takřka o sedm tisíc víc než odpůrců. Hlasovat můžete ZDE.