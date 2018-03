Zákeřná choroba požírá pejsky zaživa. Mohou se nakazit v blátě

Bezmála tři desítky psů už letos zabila ve Velké Británii zákeřná nemoc. Choroba požírá psům maso zaživa, způsobuje silné zvracení a může vést až k selhání ledvin. Nejhorší je, že nikdo netuší, co ji způsobuje.

Veterináři bijí na poplach. Děsivá nemoc přezdívaná Alabama Rot (Alabamská hniloba) za posledních šest let zabila v Británii více než 135 psů, jen letos už jich zemřelo 29. Úmrtnost je v případě této nemoci závratných 90 %. Informuje o tom britský web Mirror.

Letošní rok by navíc podle veterinářů mohl být rekordní, a to kvůli špatnému počasí. Nákaze se totiž podle nich daří ve studené vlhké půdě. Pejsci se pravděpodobně nakazí při procházkách v blátě, nikdo ale přesně neví, co nemoc způsobuje.

Následky jsou však fatální a chráněna není žádná rasa ani pohlaví psa. Prvními příznaky jsou boláky na kůži, které se objevují nejčastěji na loktech a kolenou. Kůže kolem nich může být zarudlá, výjimkou nejsou ale ani hnisavé vředy.

"Během dvou až sedmi dní se u psů začnou projevovat příznaky náhlého selhání ledvin – zvracení, menší chuť k jídlu a nezvyklá únava," uvádí lékařský web Vets4Pets. Pokud kterýkoli z těchto příznaků u svého psa zaregistrujete, utíkejte k lékaři.

Čeští veterináři už v loňském roce uklidňovali, že nemají žádné informace o tom, že by se zmíněná nemoc na našem území vyskytovala. Opatrnosti ale není nikdy dost. Nezapomeňte proto svému pejskovi po každé procházce tlapky od bláta umýt.