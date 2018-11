Poznáte příznaky cukrovky? Takhle nemoci můžete předejit

V České republice se léčí s dcukrovkou několik set tisíc nemocných. Víte však, že toto onemocnění se rozděluje do dvou typů? Jak se od sebe odlišují? Jak nemoci předcházet, jak ji rozpoznat a jak následně probíhá léčba? Čtěte naše rady!

Co je diabetes?

Rozlišujeme cukrovkou dvou typů. Diabetes 1. typu vzniká, když slinivka břišní nevyrábí inzulin, který je nutný pro přesun glukózy do buněk. Touto nemocí mohou trpět i děti. Jde o autoimunitní onemocnění, inzulín pak musí být dodáván do těla uměle, nejčastěji v podobě injekcí.

Diabetes 2. typu je častější, objevuje se u dospělých, a to hlavně u obézních a starších lidí. Nemocný je navíc většinou postižen ještě poruchou metabolismu tuků nebo vysokým krevním tlakem.



Jaké jsou příznaky?

Cukrovka prvního typu se objevuje už v mládí. Jako první příznak se může objevit kóma s poruchou vědomí, dále jsou mezi příznaky řazeny podrážděnost, zvracení, slabost, pohublost, únava, ztráta chuti k jídlu, bolesti břicha, pocity na zvracení, častá žízeň a časté močení, potřeba pít i v noci a noční pomočování. Velkým problémem je, že nemocný ani jeho blízká rodina si často příznaky s nemocí nepropojí.

U druhého typu, který se většinou projevuje až v pozdějším věku, je časté snížené vnímání sladké chuti, zamlžené vidění, velká žízeň, únava, pomalé hojení ran, bolesti a mravenčení chodidel. Nemoc se projevuje i infekcemi na kůži, ztrátou ochlupení, žlutými hrbolky po těle a občas se objeví i příznaky podobné chřipce. Když se diabetes 2. typu dostane do pokročilejšího stadia, mohou se objevit i poruchy řeči, zraku a koordinace, ochrnutí, halucinace a záchvaty paniky.

Léčba cukrovky a prevence

"Počet diabetiků v naší populaci neustále stoupá. Tento trend byl zachycen u všech typů cukrovky. Díky neustálému zkvalitňování lékařské péče dochází k včasnému odhalení diabetu. Zatímco diabetes 1. typu přichází nečekaně a nelze jeho vzniku předcházet, vznik diabetu 2. typu do jisté míry ovlivnit lze," tvrdí Romana Opatřilová z instituce IFMSA zastřešující studenty medicíny ze 117 zemí světa.

U prvního typu diabetu je důležité dodávat pravidelně inzulin do těla injekcemi, a to 3x až 6x denně. Nemocný si také musí pravidelně měřit hodnotu cukru v krvi glukometrem. Pacient musí pravidelně jíst, a to v malém množství, nesmí dlouho hladovět a přetěžovat se.

Příčinou vzniku cukrovky druhého typu může být nezdravý životní styl, nedostatek pohybu, nadměrný stres. Nemoci tedy jde předejít správnou životosprávou a spoluprací s lékaři. A pokud už nemoc propukne, lze včasnou diagnózou a dodržováním jídelníčku předejít závažným zdravotním komplikacím.

Mezi ně patří choroby srdce a cév, cukrovka je obrovský rizikový faktor v infarktu myokardu. Diabetikům pak hrozí i poškození ledvin, které může končit až jejich úplným selháním. Dále pak syndrom diabetické nohy, což v mnoha případech končí až amputací.

Důležité tedy je dodržovat dietu, větší přísun vlákniny a dbát na pravidelný pohyb. Změnou životního stylu pak jde udržet nemoc pod kontrolou bez nutnosti inzulinových injekcí.

Jak zjistím, že jsem nemocný/á?

Cukrovku většinou odhalí lékař na preventivních prohlídkách při odběru krve. Není tedy dobré, zvlášť ve vyšším věku, pravidelné kontroly podceňovat. Pokud na sobě pociťujete jakékoliv příznaky, k lékaři se určitě ihned vydejte.

Hodnoty si můžete nechat zdarma změřit i v rámci Světového dne diabetu, který probíhá v několika městech po celé České republice. Zúčastnit se můžete i pochodů, které si kladou za cíl upozornit na fakt, jak moc je pohyb při léčbě cukrovky 2. typu důležitý.