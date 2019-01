Spánek či pohyb. NÁVOD, jak zhubnout v pěti krocích

Zhubnout na vysněnou váhu a nikdy už nenabrat není žádná hračka. Je nesporné, že to chce silnou vůli a dodržovat jistá pravidla. Jestli vám něco pomůže shodit, je to režim. Uvidíte, že až si na něj zvyknete, kila půjdou dolů daleko snadněji. Přinášíme vám pět kroků, díky kterým docílíte štíhlé postavy.

Ponocovat se nevyplatí



Kdo si myslí, že spánek je to poslední, co při dietě potřebuje, je na omylu. Spát dostatečný počet hodin je totiž velmi podstatné. Někomu stačí šest hodin, jiný pro změnu potřebuje osm. Nezapomeňte chodit spát před půlnocí. Kolem téhle doby vás totiž nejčastěji chytnou chutě na něco sladkého. Ale když hupnete do postele zodpovědně v deset, dostaví se sotva - nehledě na to, že pokud se skutečně naučíte chodit spát brzo, budete ráno daleko odpočatější. V hlubokém spánku navíc produkujete růstový hormon, což je doslova spalovač tuků.



Bez pohybu to nejde



Je jasné, že dodržovat spánkový režim není to jediné, co potřebujete. Měli byste se i hýbat. Otázkou je, jaký sport zvolit. Ideální je nějaký vytrvalostní, třeba běh, rychlá chůze nebo třeba i jízda na kole. Za předpokladu, že jste předchozích deset let necvičili, zkuste jógu. Nebude to pro vás takový šok. Nejhorší, co můžete udělat, je naběhnout do fitness a zničit se. To vám dobře rozhodně neudělá.







Jezte, co hrdlo ráčí! Ale chytře



Tady platí jedno tisíckrát omílané pravidlo. Jezte pětkrát denně po malých porcích a zaženete pocit hladu. Na talíř byste si něco měli dát co tři hodiny. Základem je snídaně. Dobrá je kombinace pomalých cukrů a bílkovin. Uhlohydráty s nízkým glykemickým indexem nebo pomalé cukry obsahují třeba müsli a celozrnný chléb. Bílkoviny najdete ve vejcích, mléku, jogurtu, nebo sýru.



Stres nemá místo



Možná vám to zní bláznivě, ale hubnutí závisí především na vaší hlavě. Musíte být psychicky v pohodě, aby se vám váha zase nevrátila. Je tedy na čase se opakovaně věnovat svým oblíbeným činnostem. Hormon štěstí z vás bude tryskat zejména při milování s blízkou osobou, a pokud zrovna žádnou nemáte, můžete zvolit plavání. I po něm přijde dobrá nálada. Takzvaný endorfin se mimochodem dostaví, i když se dobře najíte, takže je ve vašem zájmu si na jídelníčku nechat oblíbené potraviny. Nejste na světe za trest.







Vytvořte si plán



Úspěchem k dosažení cíle bývá velmi často podrobný plán. Vezměte si velký papír a po debatě s výživovým odborníkem nebo třeba jen s pomocí zdravého rozumu si sepište, kdy co budete jíst, kdy budete chodit spát a jak budete zkrátka přes běžný pracovní den fungovat. Jen tak se nebudete moci vymlouvat, že na hubnutí nemáte čas. Zvládnout to jde. A že jsou obědy v kantýně tučné? Dejte si do krabiček vlastní. Řešení existuje na všechno.