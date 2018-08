Zákon nikdy nespí. Policisté na vlastní dovolené chytili zloděje

Policisté na dvoutýdenním pobytu sice nemuseli dělat vůbec nic, ale pohled na okradené jim nebyl lhostejný. Stalo se to v noci ve Starých Splavech u Máchova jezera.

Mezi rekreanty se vloudil člověk s pestrou kriminální minulostí, který v noci začal chodit od chatky k chatce a bral všechno, co viděl. Batohy, jízdní kolo, sportovní boty, kosmetiku, zkrátka věci celkem za necelých 50 000 korun.

Ráno se to mezi lidmi rozkřiklo a když se to dozvěděli policisté, spustili vlastní vyšetřování. Podařilo se jim od pár svědků získat popis muže. A tak se vydali do Starých Splavů, kde ho objevili v dalším rekreačním středisku.

Muži ukázali své průkazy a podrobili ho výslechu. Ten ani moc zapírat nemohl, protože měl kradené věci u sebe. Pak už ho předali kolegům v Doksech. Vyšetřovatel 46tletého muže obvinil z krádeže a protože jde o nenapravitelného recidivistu, který má kvůli krádežím zákaz pobytu v Praze a od děčínského soudu roční podmínku, putoval rovnou do vazby. Jemu hrozí 5letý trest, zatímco policisté se mohu těšit nejspíš na odměnu.

"Jedná se o příslušníky zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a speciální pořádkové jednotky hlavního města Prahy, kteří ve Starých Splavech tráví dovolenou," uvedla mluvčí policie Ivana Baláková.