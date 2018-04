U přijímaček překvapila i čeština! Tyto otázky dělaly žákům problém

Přijímačky na střední školy za sebou mají už všichni uchazeči. A tak jako loni vyvolaly některé otázky kritiku i výsměch žáků. V případě češtiny to byl text o šišlavém upírovi, ale také tvoření slov. Zkuste si, jestli by vám test také dělal problém.

U přijímacích zkoušek z matematiky potrápila deváťáky úloha s traktorem, v češtině zase bizarní text, na základě kterého měli zodpovědět další otázky, ale i tvorba slov podle daných kritérií. Znovu šlo o zadání pro uchazeče o čtyřleté středoškolské obory.

Žáci měli vytvořit tříslabičné podstatné jméno, které je příbuzné se slovem "pata" a zároveň se skloňuje podle vzoru "hrad". Poté měli napsat dvouslabičné podstatné jméno, příbuzné se slovem "dřevěný" a skloňující se podle vzoru "stavení".

Druhá otázka podle příspěvků na sociálních sítích nezaskočila tolik studentů, první slovo ale zřejmě nevytvořil téměř nikdo. Většina komentujících napsala "patník", které má však dvě slabiky, a tak nemůže být uznáno. "Kámoš napsal chodidlo," přiznal pak Lukáš.

Problém tentokrát dělalo také seřadit jednotlivé části textu. Žáci se ale tak nepozastavili nad samotnou úlohou, jako nad obsahem úryvků. Objevilo se v nich totiž několik zdrobnělin, včetně "sýrečku" a "tatarčičky".

"A dáte si ty přijímačky s tatarčičkou, nebo kečupkem?" baví se studenti pod videem s názvem "Přijímačky 2018 Český jazyk, krycí jméno Otta". Podobně jako video, které parodovalo příklad s traktorem, i tohle se stalo virálním a zhlédly ho už desítky tisíc lidí.

Na zmiňovaného Ottu došlo v druhé polovině testu. Výchozí text k úlohám totiž pojednával o redakci Ankh-morporské Komety, kam se o práci přišel ucházet šišlající upír Otto Schrecklich. Zkomoleně byla napsána většina přímé řeči, na což si žáci vehementně stěžují. Šlo o úryvek z knihy Terryho Pratchetta Pravda.

"Trvalo mi asi deset minut, než jsem to přečetl. A pak jsem to musel dát ještě třikrát, než jsem to pochopil," stěžuje si jeden z uchazečů pod videem. "Čeština byla jednoduchá, ale ten ušišlanej text mi lezl na nervy," přidala Lenka.