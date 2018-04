Žáky u přijímaček zaskočila úloha s traktorem! Zvládnete ji spočítat?

V minulých letech znepříjemnil maturantům život Jidáš či epizeuxis, tentokrát se hitem internetu stala úloha, kterou měli vypočítat uchazeči o čtyřleté obory středních škol. Ti šli ke zkoušce před týdnem, až teď ale Cermat zveřejnil zadání.

Facebook i další sociální sítě už ale v minulých dnech zaplavily fotky traktorů a kdo nemá v rodině deváťáka, nemohl nic chápat. Video s názvem "Matematika, krycí jméno 'Traktor'" se dokonce dostalo do trendů na Youtube a zhlédlo ho už přes 100 tisíc lidí.

A pod ním se to jen hemží komentáři zoufalých uchazečů. "Neví někdo, jak se podává životopis do McDonaldu?" ptá se Tomáš. "Podle mě se Cermat spletl a dal nám přijímačky na VŠ místo SŠ," přisadil si Petr. "Já jsem si to přečetl a jen jsem zíral a říkal si 'cože?!'" svěřil se další komentující.

Úloha přitom nebyla nijak těžká, ale zřejmě zadaná tak, že ji žáci nepochopili: "Traktor najel na přímé silnici zadním kolem na tubu s červenou barvou. Tuba se zaklínila do pneumatiky a praskla. Traktor pak na silnici vytvořil každých 252 cm maličkou červenou skvrnu. V jaké výšce nad zemí je střed zadního kola traktoru?"

Správné řešení i další otázky z přijímaček z matematiky najdete v druhé části článku: