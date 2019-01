Drama na lyžáku: Dívka upadla do bezvědomí, další děti zvracely

Drama se odehrálo v pátek ráno na lyžařském kurzu ve slovenském Skiparku Ružomberok. Jedna dívka tam upadla do bezvědomí a další dětem se udělalo špatně. Horští záchranáři je proto převezli do nemocnice. Co za zdravotními problémy stojí, záchranáři neuvedli.

Horští záchranáři z oblastního střediska Velká Fatra pomáhali v pátek ráno na chatě ve středisku Malinô Brdo. Několika dětem se na lyžařském výcviku totiž udělalo nevolno. Informaci přinesl slovenský portál TVNoviny.sk.

"Dne 18. 1. ve 2:30 ráno požádal horskou záchrannou službu o pomoc učitel a zároveň vedoucí lyžařského výcviku z Chaty Skalka ve středisku Malinô Brdo," uvedli záchranáři na facebooku.

Jedna žačka začala zvracet a následně upadla do bezvědomí. Podle horských záchranářů měly pocit na zvracení i další děti. Záchranáři nakonec ošetřili tři dívky ve věku dvanáct až třináct let a jejich učitele. "Učiteli a třem dívkám ve věku 12 – 13 let jsme poskytli neodkladnou první pomoc," dodali.

Pomocí terénního auta je pak transportovali do Ružomberka, kde byli odevzdáni do rukou záchranné služby. Ta je pak převezla do nemocnice. Co za nevolností stálo, záchranáři neuvedli.