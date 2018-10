Žákyni v České Lípě šikanovali, pokusila se proto o sebevraždu!

Školu teď musí žákyně opustit. Ředitel ZŠ Slovanka v České Lípě by se viníků rád zbavil a volá po podmínečném vyloučení, který ale základní školy nemají.

"Začalo to urážkama kvůli tomu, jak vypadám a co jsem.Že jsem zas**** cikánka, že jsem chlupatka, že jsem protě d*bil. Snažila jsem se to neřešit, nereagovat, ale teď už to fakt nešlo. Šla jsem na záchod a tam jsem se podřezala," řekla šikanovaná dívka.

"Mohu potvrdit, že jsme zjišťovali, za jakých okolností si nezletilá dívka sama sobě způsobila řezná poranění na ruce, ovšem vzhledem k jejímu věku se nemůžeme k případu blíže vyjadřovat," odmítla případ dál komentovat mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková.

Studium přitom dívku baví. "Na konci školního roku měla jednu dvojku. A tamti kluci? Ti jsou rádi, že procházejí," uvedla Lucie, maminka dívky.

Žákyně je po otci čtvrtinovou Romkou a proto se možná stala terčem útoků. "Ti chlapci dostali nějaké snížené známky, nějaká výchovná opatření. Jsou opravdu pod drobnohledem nejenom vedení školy, ale i třídních učitelů. Ředitelská důtka, dvojka a trojka z chování na řadu dětí z 80% vůbec neplatí, ba někdy se tím děti holedbají, že jsou něco víc," řekl ředitel školy Václav Špetlík.

Škola se snažila rodiče žáků přesvědčit, aby školu opustili, ti to prý odmítli. "Byť všichni odborníci, všichni úředníci to vidí jinak, ale stejně to konečné rozhodnutí je jen a jen na tom rodiči," dodal Špetlík s tím, že by jinak byl rád za to, kdyby existovalo i na základnách školách žáky podmínečně vyloučit. To zatím jde jen na vyšších stupních škol.

A tak školu dívka opustila. Podle jejích slov to pro ni je nový začátek.