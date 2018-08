Žalobci: Zbití číšníka byl pokus o vraždu. Rváčům nově hrozí 18 let

Pražští žalobci nařídili zpřísnit právní kvalifikaci pro dvojici nizozemských turistů, kteří letos na jaře v centru Prahy brutálně zaútočili na číšníka, který je napomenul, protože si do restaurace přinesli vlastní alkohol. Nově útočníkům hrozí až 18 let vězení.

"Státní zastupitelství nám nařídilo změnit právní kvalifikaci činu z těžkého ublížení na zdraví na trestný čin vraždy ve stadiu pokusu," řekl TN.cz v úterý ráno mluvčí pražské policie Jan Daněk. Na změnu kvalifikace jako první upozornil deník Právo.

Pro dvojici útočníků, kteří v Praze byli ještě s několika dalšími kamarády na rozlučce se svobodou, je to hodně nemilá zpráva - zatímco doteď jim hrozilo maximálně deset let vězení, nyní je deset let minimum. Maximální trest je ještě o osm let vyšší.

Klíčovou roli ve zpřísnění kvalifikace na pokus o vraždu sehrály znalecké posudky. Sám číšník na tiskové konferenci tři týdny po útoku popsal, že měl otřes mozku, krvácení do mozku, poškozené pravé oko a natřikrát zlomenou lícní kost.

Útok se odehrál 21. dubna vpodvečer v centru Prahy. Číšník Miroslav se pokoušel sedmičlennou skupinu nizozemských turistů na zahrádce restaurace umravnit, muži ho ovšem brutálně napadli a zkopali do bezvědomí.

Policisté později všech sedm zadrželi na ruzyňském letišti krátce před odletem. Dva kriminalisté z ničeho neobvinili, další tři dostali za výtržnictví podmínky a dva hlavní rváči na soud čekají ve vazbě. Nově s mnohem tvrdší sazbou.

Pusťte si reportáž z května: