Zaměstnavatel matku čtyř dětí surově zbil a poslal domů umřít

Nový dokument vydaný britskou BBC nese název Maid in Hell, volně přeloženo jako Služebné v pekle. Ukazuje hrůzu, jakou si kolikrát musí vytrpět ženy, které se přestěhovaly z chudé Afriky do zemí Středního východu jako je Jordánsko, Saudská Arábie a Libanon s cílem vydělávat si ve vyspělých zemích jako služebné.





Ženy jsou většinou nevzdělané, neumí číst a psát a nemají ani žádnou odbornou kvalifikaci. Hledají si tak místo u bohatých rodin, aby se jim staraly o domácnost a peníze posílaly domů své rodině. Jenže z představ o lepším životě se občas stane nezvladatelné peklo.

Někteří zaměstnavatelé nechávají své negramotné služebné, které u nich častokrát dělají na černo, bydlet v nevyhovujících podmínkách a hladovět. Ženy krutým "pánům“ občas musí sloužit jako sexuální otrokyně, jsou znásilňovány a bity.

Na surovost svého zaměstnavatele doplatila třicetiletá Mary Kibwanová dokonce životem. U nové rodiny byla Mary nucena pracovat 18 hodin denně, zastávala všechny práce, které byly na domě potřeba, vařila a uklízela od šesti hodin ráno do pozdních nočních hodin. Matka s dcerou, kterým Mary sloužila, se nebály jí občas vlepit facku nebo pohlavek. Vše však vystupňovalo, když připravovala čaj a výbuch plynové nádoby ji popálil na těle.

To rozzuřilo otce rodiny natolik, že ji začal surově bít a kopat a křičel na ní vulgární nadávky. Její křik přitáhl pozornost souseda, který zavolal policii. Mary skončila v nemocnici, ale její stav se nezlepšoval. Když to vypadalo, že už se neuzdraví, poslali ji umřít do Keni. Tam Mary četným zraněním způsobených svým zaměstnavatelem podlehla. Zanechala po sobě čtyři malé děti.



Případy Mary Kibwanové není zdaleka ojedinělý. Ač se tomu jen těžko věří, odobné věci se dějí i ve státech západní Evropy. Jen pár dní zpátky zadržela britská policie manželský pár, který čtyři roky zotročoval čtyřicetiletého Poláka. Muž pro ně pracoval jen za jídlo, které ještě většinou dostával prošlé. Žil v absolutně nevyhovujících podmínkách.



Podle pět let staré studie pařila k evropským zemím nejvíce ohrožených moderním otroctví i Česká Republika. V žebříčku sestaveného organizací na ochranu lidských práv Walk Free Foundation skončila Česká republika spolu s Maďarskem v rámci Evropy na smutném třetím místě. Moderním otroctvím je myšlena nucená práce, dlužní otroctví, obchodování s lidmi, práce vykonávaná za peníze nižší než minimální mzda nebo dokonce dětská práce.