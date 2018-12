Kalousek jde proti ohňostrojům. Co si o tom myslíte vy? ANKETA

S obavou o zdraví domácích mazlíčků hlavně při novoroční kanonádě vystoupil poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek. Mezi odpůrci a zastánci se rozhořela debata. Je to bombový útok a ohrožuje to naše miláčky, tvrdí odpůrci rachejtlí. Petardy odpalujeme jen jednou za rok, ohňostroje jsou součástí tradice, tvrdí zastánci.

Na obranu hlavně psů se ozval prostřednictvím svého twitterového účtu poslanec Miroslav Kalousek. Podle něj žije v zemi více než dva miliony psů a je potřeba myslet i na jejich zdraví. Vyzval proto k zamyšlení všechny, kdo se chystají nějaký dělobuch odpálit.

Mil ptel, krom cca 10 milion lid ije v na zemi cca 2 miliony ps. Maj dov citlivj sluch ne my a pro drtivou vtinu z nich pedstavuje zbavn pyrotechnika mimodn stres a utrpen. Prosm, zvate tento fakt kad, kdo se chyst odplit petardu. Dkuji. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 30. prosince 2018



Podobně se na problematiku dívá i organizace Společnost pro zvířata, která je součástí Českého svazu ochránců zvířat (ČSOP). "Ohňostroje, pyrotechnika obecně a oslavy přinášejí do života zvířat zmatek, úzkost a strach. Zvířata jsou vyděšená, schovávají se a snaží se před hlukem a výbuchy uniknout," popsala organizace na svých stránkách. Ohňostroje označila za "bombový útok".

Anketa Patří pyrotechnika k Silvestru? Ano, je tu už tradice stejná jako stromek o Vánocích 35 94 hlasů Ne, děsí to zvířata a poškozuje životní prostředí 65 177 hlasů Hlasovalo 271 lidí.



Ohledně ohňostrojů se před několika dny rozhořela výbušná diskuze na facebookových stránkách Kauflandu. Ten na svůj profil umístil reklamu na akční nabídku silvestrovské pyrotechniky. Podrobnosti jsme popsali zde. Někteří diskutující se durdí nad sobectvím milovníků petard, další ovšem zábavní pyrotechniku brání jako součást tradice, která se opakuje jen jednou za rok.

"Zakázala bych prodej, s výjimkou na Silvestra, a ještě by museli si jít bouchat někam na určené místo. Nejen, že to vadí zvířatům, ale i mě to vadí, proč mám celý prosinec poslouchat nějaké rány? Navíc udělají s tím bordel kolem domu, ale 1. ledna to nejde nikdo po sobě uklidit," napsala do diskuze Marcela Dadučová.



"Super, už se těšíme! Pejskaři, se proberte! Mám taky psa, a těch pár dní v roce se to dá přežít. Máte si ho vychovat, aby se nebál," oponoval Jan Málek.