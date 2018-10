Západ obviňuje Rusko. Jeho hackeři mají útočit po celém světě

Spojené státy, Nizozemsko a další země viní Rusko z toho, že provádí po celém světě kybernetické útoky. Konkrétně se mluví o napadení Organizace pro zákaz chemických zbraní. To se mělo odehrát v dubnu a Nizozemsko kvůli tomu vypovědělo 4 ruské diplomaty.

Čtveřice ruských agentů se ubytovala u centrály organizace v nizozemském Haagu 10. dubna. O tři dny později chtěli z auta napadnout její bezdrátovou síť. Nizozemská policie je zatkla a vypověděla ze země.

"Všichni čtyři u sebe měli ruské pasy. Operace GRU měla napadnout wi-fi síť," řekl šéf vojenské tajné služby Onno Eichelsheim.

"Toto prohlášení jsme připravili společně s našimi britskými partnery a s americkým ministerstvem spravedlnosti," doplnila ministryně obrany Ank Bijleveld-Schoutenová

K zemím kritizujícím Rusko se přidala i Austrálie. Rusko údajně dlouhodobě napadá počítačové sítě po celém světě. Oblíbené jsou ovlivňování voleb nebo útoky na světové organizace a velké sportovní akce. Vše má mít na starosti vojenské rozvědka Ruska GRU.

To samozřejmě Rusko odmítá. "Všechno to pěkně smíchali do lahvičky parfému: GRU, kybernetičtí agenti, hackeři z Kremlu, Světová organizace pro potírání dopingu. Naši kolegové z Británie mají hodně živou představivost," tvrdí mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

Dění posledních dnů je jasnou odpovědí na otázku, v jaké fázi je hybridní válka mezi západem a východem. V den, kdy západ obvinil Rusko z útoku na Organizaci pro zákaz chemických zbraní, vyrukoval Kreml s tím, že Spojené státy použily chemické látky během konfliktu v Gruzii.