Zaplatili jste nájem pozdě? Dejte pozor na penále. KALKULAČKA

Občas se může stát, že se člověk zpozdí s nájmem. V té chvíli nehrozí jen výpověď, ale také mu naskakuje úrok z prodlení. Úročí se dluh na nájmu, počítá se i s dluhy na platbách za energie a další služby. To vše spočítá přiložená kalkulačka.

K základním povinnostem nájemníka patří platit nájem. Ve smlouvě by měla být sjednána výše nájemného a také den, kdy se má platit. V případě, že tomu tak není, vychází se pak ze zákona, podle kterého se platí nájem na každý měsíc předem a to nejpozději do pátého dne v měsíci. Společně s tím se platí také zálohy na služby.

Nájem se považuje za zaplacený ve chvíli, kdy peníze dostane pronajímatel. Jestli platíte převodem, měl by pronajímatel mít peníze na účtu v den splatnosti, je tedy potřeba posílat je předem.

Když pak nájemník nezaplatí včas, může mu pronajímatel naúčtovat úrok z prodlení. Výše úroku může být sjednaná ve smlouvě, nebo ji určuje nařízení vlády č. 351/2013 Sbírky, uvádí portál peníze.cz.

Během druhého pololetí loňského roku ČNB sazbu zvýšila, úrok z prodlení za dluhy na nájemném, které vznikly po letošním prvním lednu, je 8,5 %. Další zvedání sazeb přišlo letos v únoru. Dluhy vzniklé od letošního července se tak budou úročit ještě dráž.

Uvedená výše úroku je roční, rozpočítává se a naskakuje za každý den, kdy se nájemník s platbou opozdí. Výši dluhu si snadno můžete spočítat v kalkulačce.

Dříve si pronajímatelé mohli sjednat smluvní pokutu či poplatek z prodlení, ty už se ale udělovat nesmějí. Pokud ale dluh vznikl před začátkem roku 2016, mohou si poplatek z prodlení zaúčtovat.

Když nájemníkovi vznikne dluh na nájemném, může mu dát pronajímatel výpověď. Tříměsíční výpovědní lhůta se rozbíhá od prvního kalendářního dne v měsíci, který následuje po doručení výpovědi nájemníkovi.

V případě, že nájemník nezaplatí nájem a služby za tři měsíce, hrozí mu dokonce i okamžitá výpověď. Podstatná je v tomto případě výše dluhu. Pokud přesáhne tříměsíční nájem, musí pronajímatel nájemníka vyzvat, aby dluh uhradil.

Když nájemník ani po písemné urgenci nezaplatí, může mu pronajímatel dát okamžitou výpověď, nájemník pak má měsíc na to, aby byt vyklidil a předal ho. Výpověď z nájmu a konec nájemní smlouvy rozhodně neznamená konec dluhu.

Pronajímatel může dluh na nájemném vymáhat stejně jako kteroukoli jinou pohledávku. Nájemníkovi se tak určitě nevyplatí dělat mrtvého brouka.