Národní park je plný odpadků. Řeku Kamenici zamořily plasty

Hromada plastových lahví povalujících se po zemi. U řeky v Národním parku České Švýcarsko to vypadá jako na skládce. Spousta odpadků sem proudí z okolních vesnic, dobrovolníci je nestíhají uklízet.

U řeky Kamenice v Národním parku České Švýcarsko se objevilo obrovské množství plastového odpadu. O žádnou skládku se však nejedná. Plastové lahve a obaly se v tišinách řeky nahromadily postupně, s největší pravděpodobností sem proudí z okolních obcí. Odpadky jsou několikrát ročně odklízeny, i tak jich po větších vodách na mělčinách naleznete velkou spoustu.

"S problémem se potýkáme pravidelně při každé větší vodě. Je to odraz odpadkového hospodářství v obcích nejen před národním parkem. Odpady uklízí jak pracovníci správy parku, tak i mnoho dobrovolníků několikrát ročně," sdělil mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Podle něj by přírodě pomohla včasná prevence přímo v obcích. "Pomohly by například včasné dovozy nádob na separovaný i komunální odpad," dodal. Mezi odpadem jsou převážně PET lahve od minerálek a lahve od piva.

Jenže u českých řek problém nekončí. Ze středoevropských vodních toků se odpadky dostanou do moře a mořskými proudy až do oceánu, kde končí v útrobách těl mořských živočichů. "A pak, že se nás znečištění moří netýká," dodává jedna z diskutujících na facebooku. Někteří z komentujících dokonce uvažují, že by nebylo od věci zavést v České republice zálohu na plastové obaly, jak je tomu v některých státech EU.