Zásoby starých mobilů, fóbie ze ztráty signálu. Češi telefony žijí!

Ivo patří mezi většinu Čechů, kteří si doma nechávají staré telefony. Svůj první prý prodal, pak už si mobil nechával jako zálohu. Tahle jich nastřádal pět. Navíc – stejně jako většina lidí – má na jejich používání vzpomínky.

"Tohle je Nokia N70, tehdy ještě docela cihla, ale mělo to barevný displej, mělo to otevřený operační systém a mělo to hada ve 3D, to jsem pařil hrozně moc," vypráví Ivo.

"V českých domácnostech je to podle našich odhadů více než osm milionů nepoužívaných telefonů," říká Dana Duchečková z hnutí Asekol.

Odpočítává se to podle počtu telefonů vrácených k recyklaci. Těch je ale málo a žádné nové, takže schovaných mobilů bude pravděpodobně výrazně více.

V začátcích mobilního telefonování používaní přístroje vyžadovalo svaly. První přenosný telefon se prodal ve Spojených státech amerických na začátku osmdesátých let, přezdívalo se mu cihla.

Prodával se tehdy za 4000 dolarů, což přepočteno na dnešní poměry je zhruba 225 tisíc korun. Mobily proto používali zejména boháči a politici.

V Česku se komerční mobily objevily před téměř 27 lety. Teď už si život bez nich neumíme představit. Mobilní telefon nás doprovází téměř pořád a všude. Není tedy divu, že na jeho povrchu se nachází desetkrát více bakterií než na záchodovém prkénku.

Navíc teď už někteří lidé trpí nomofobií – úzkostným strachem, že zůstanou bez mobilu nebo bez signálu. Mimochodem – ať už používáte jakýkoli telefon, tak má větší výpočetní výkon než počítače, které naváděly na Měsíc Apollo 11.