Zastaralá Bulovka? Magistrát vysvětlil, proč je v takovém stavu

Na stav některých oddělení Nemocnice na Bulovce si dlouhodobě stěžují její pacienti. Zastaralé pavilony má většinou ve vlastnictví hlavní město Praha, které je nemocnici pronajímá. Magistrát se však brání, za budovy prý dlouhá léta nedostával řádné nájemné a investoval tak pouze do běžných oprav.

Zřizovatelem Nemocnice na Bulovce je sice stát, ale téměř 2/3 areálu patří hlavnímu městu. Stát ani samotná nemocnice tak podle zákona nemohou do oprav těchto pavilonů investovat ani korunu.

Hlavní město Praha se ovšem brání. "Bulovka je v rukou státu bez vlivu na její chod ze strany hlavního města. Praha ale zároveň vlastní dvě třetiny nemovitostí v areálu. Za tento miliardový majetek však historicky a dlouhodobě nedostávala řádné nájemné," řekl portálu TN.cz radní Radek Lacko (ANO), který má oblast zdravotnictví na magistrátu na starosti.

Praha do roku 2016 pronajímala Nemocnici na Bulovce svoji část areálu a budov za symbolickou částku 10 tisíc korun. Před dvěma lety se však vyjednala nová smlouva a podmínky se od roku 2017 změnily. "Ročně platíme Praze nájemné ve výši 28 milionů korun," prozradil mluvčí nemocnice Martin Šalek.

Město tak do podpisu nové smlouvy investovalo do nemocnice peníze spíše jen na běžné opravy. "Jediná výrazná investice byla do pavilonu č. 8," řekl Šalek. Rekonstrukce několikapatrové budovy vyšla Prahu na 400 milionů korun.

Další rekonstrukce pavilonů jsou podle magistrátu v plánu. "Praha má s Nemocnicí na Bulovce odsouhlasený dlouhodobý plán investic, kterého se držíme," řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Nejblíž opravy je pavilon č. 5, kde je oddělení chirurgie. Plánovaná rekonstrukce by měla vyjít na 42 milionů korun.

Pacienti si však na sociálních sítích stěžují hlavně na pavilon č. 3, kde se nachází neurologie, oční ambulance, ORL, urologie a několik odborných poraden.