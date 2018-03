Zástupce šéfa FBI vyhodili dva dny před důchodem. Prezident jásá

McCabeovy zápisky mohou podle amerických médií pomoci při vyšetřování kontaktů mezi volebním týmem Trumpa a Moskvou. Média však spekulují, že by se vyšetřování mohlo díky jeho vyhazovu zpomalit.

Propuštění bude mít dopad především na výši jeho důchodu a odměn. McCaba vyhodil v pátek ministr spravedlnosti Jeff Sessions. Prezident Trump, který na bývalého zástupce už několik měsíců útočil na Twitteru, s tím nadšeně souhlasil. Vadilo mu vyšetřování ruské stopy i to, že McCabeova žena je demokratka a kampaň ve Virginii jí financoval tým Hillary Clintonové.

Trump v neděli na sociálních sítích McCabeovy zápisky zpochybnil. "S Andrew McCabem jsem strávil málo času a nikdy si v mé přítomnosti nedělal poznámky. Nevěřím, že má nějaké zápisky, pokud mu ovšem nejde o jeho vlastní cíle. Stejné je to se lhářem Jamesem Comeyem. Můžeme tomu tedy říkat falešné zápisky?," nechal se Trump slyšet na svém Twitteru.

Spent very little time with Andrew McCabe, but he never took notes when he was with me. I dont believe he made memos except to help his own agenda, probably at a later date. Same with lying James Comey. Can we call them Fake Memos?