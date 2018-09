Zastupitel rozdupal petiční stánek SPD. Všechno zaplatím, slibuje

Jihlavský zastupitel Miroslav Tomanec neudržel nervy na uzdě a zničil petiční stánek SPD. Prý ho rozčílilo, že se strana na oslavách 100 let republiky snažila z lidí vylákat podpisy petice. Rozdupaný stánek prý zaplatí, případ už ale řeší také policie.

Petiční stánek si okamurovci postavili na akci na oslavu 100 let republiky s názvem Proletí století. "Celý pátek jsem sledoval v dešti ty desítky promočených obětavců, jak akci chystají. V sobotu jsem měl už od rána slavnostní náladu a těšil jsem se jak malé dítě," uvedl zastupitel za Forum Jihlava v prohlášení.

Potom ale Miroslava Tomance rozlítil aktivista v tričku strany Svoboda a přímá demokracie, který chtěl získat jeho podpis do petice své strany. Tomance prý rozčílila už samotná přítomnost politické propagandy na oslavách republiky.

"Zatmělo se mně před očima. Takovou nádhernou akci, oslavu něčeho, co mně je drahé, oni takto zneužijí. Vysmějí se úsilí stovek lidí," rozčiluje se.

Následně se podle svých slov obrátil na policii a příslušné úřady, ty s tím ale nic udělat nemohly, neboť přítomnost petičního podpisového místa není nezákonná. Podle Tomance neměl stánek na kulturní akci co dělat, hraničilo to s výsměchem. Prý aktivisté z SPD oslavu výročí republiky zneužili.

"Vrátil jsem se zpátky. Smáli se mně do očí. Tak jsem to prostě, ten stánek s tím Japoncem, rozflákal. To je celé," líčí, jak ztratil nervy. Strana SPD prý zneuctila historii i práci organizátorů akce.

"Získali jsme stovky podpisů, právo na petiční místo jsme měli," uvedl lídr jihlavské SPD Petr Paul pro portál Občasník.eu. "Vznikla škoda nejméně tisíc korun," doplnil. Míchat politickou propagandu s kulturní akcí podle jeho slov hloupé není.

"To, co tam tito lidé dělali, mne hluboce zasáhlo, urazilo a ponížilo. Vím, že mě to neomlouvá, ale bezmocnost z jejich nechutného, byť možná legálního jednání, mě zcela pohltila," vysvětluje své jednání zastupitel. Důsledky chování si chce Tomanec nést sám, vzniklou škodu chce uradit ze svého.

Mluvčí SPD Michaela Dolenská zatím nebyla o případu informovaná. "O tom nic nevím. Na petici má právo každá strana a ničit cizí majetek je nezákonné," sdělila ve středu krátce po sedmé hodině večer.

Případ už vyšetřuje policie. "Poškození stánku šetříme. Přivolaní policisté provedli na místě nezbytné úkony, ohledání a zadokumentování poškozeného stánku, a dále ustanovení osob," prohlásila pro portál mluvčí policie Jana Kroutilová