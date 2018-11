Zastupitelé se pohádali a odmítli složit slib! Volby se musí opakovat

Ve Lhotce nad Labem nedaleko Lovosic půjdou obyvatelé znovu k volbám. Budoucí zastupitelé se tam totiž rozhádali a někteří odmítli složit slib. To je přitom zákonná podmínka, aby mohlo vzniknout nové vedení obce. Lhotka je tak prvním místem v republice, kde jsou nedávné komunální volby neplatné.

Lhotka nad Labem je opravdu malá obec v těsném sousedství Lovosic, má jen 408 obyvatel. Přesto mívá velmi vysokou volební účast. Při posledních volbách přišlo hlasovat 74% voličů. Svoji hlasovací zálibu si místní brzy zopakují.

"Tři ze sedmi nově zvolených zastupitelů odmítli složit slib a to je podmínka toho, aby jim vznikl mandát. Klesl počet zastupitelů pod zákonem stanové minimum pěti, to znamená nové volby," vysvětlil úřadující starosta Lhotky nad Labem Josef Nedorost (Rozumná volba).

Vítězové voleb se na ustavujícím zasedání zastupitelstva nepohodli. Hádky jsou o obsazení postu místostarosty, každá strana chtěla na tuto funkci někoho jiného. "Sdružení Volba pro Lhotku trvala na svém kandidátovi, který se v minulosti neosvědčil a neměl důvěru zastupitelstva," prohlásil starosta.

Jenže jak už to bývá, když se dva hádají, každý vidí věc jinak. Zašlo to tak daleko, že se obě strany zasekly a ani jedna nechce ze svého požadavku slevit. "My jsme měli nějaký návrh, nějaký oni a chtěli skoro všecko, akorát jeden výbor chtěli dát druhým," stěžuje si zase Jiří Procházka ze strany Volba pro Lhotku.

Nový termín voleb bude muset vyhlásit ministerstvo vnitra, pravděpodobně to bude v lednu. Lidé se tak budou muset vrátit do volebních místností.

Krajské soudy v celé zemi řeší poslední stížnosti na volby. Nejvíc na Ústecku a Ostravsku. Tam, kde se takovými stížnostmi zabývají, se mohou ustavující zastupitelstva svolávat nejdřív od poloviny listopadu. V pondělí končí lhůta, dokdy soudy musejí rozhodnout a bude tak jasné, jestli se volby budou opakovat i jinde, než jen ve Lhotce.