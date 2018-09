"Ať chcípne!" křičel muž. Pak měl mladíkovi rozbít hlavu motykou

Na deset let byl dnes nepravomocně odsouzen šestapadesátiletý Anton Gál. Začátkem léta měl zezadu udeřit motykou po hlavě mladého stanaře. Proti rozsudku se okamžitě odvolal.

"Udělal si to sám," tvrdil Gál u soudu. Že si však mladík sám motykou rozsekl hlavu, muži soud neuvěřil. "Soud nemá pochyb o tom, že to byl obžalovaný, kdo vzal do ruky motyku, napřáhl se a udeřil poškozeného," reagovala předsedkyně senátu Monika Křivánková.

Gál se snažil vymlouvat, že jej prý mladík napadl a on jej následně v sebeobraně udeřil na hruď, hoch spadl a rozbil si hlavu o obrubník. Soud mu však neuvěřil a vyměřil mu deset let nepodmíněně, následně po skončení trestu zákaz na pět let vstoupit na území města Prahy a pokutu 100 tisíc korun, napsal server idnes.cz. Útočník se však proti rozsudku odvolal.

Gálovi u soudu také moc nenapomáhal fakt, že na motyce byly nalezeny stopy krve oběti. Krev se zachytila i na útočníkových podrážkách a na nohavicích.

Agresivnímu napadení motykou předcházely spory. Gál byl majitelem chaty v pražském Holubětíně. Zraněný i se svým kamarádem v chatařské kolonii stanovali.

Vztahy s Gálem byly podle výpovědi nejprve klasické sousedské, dokonce si všichni občas vzájemně vypomáhali, následně se však začali hádat.

Gál byl toho názoru, že stan dvou mladíků je postavený na jeho pozemku. Také mu vadilo, že kolem jeho chaty chodí za mladíky často návštěvy. "Na jeho pozemek jsme vůbec nevkročili," hájil se následně napadený. Gál také dva mladíky podle své výpovědi považoval za feťáky a drogové dealery.

Na nebohého stanaře pak zaútočil zákeřně zezadu. Když byl muž sehnutý, připlížil se k němu a sekl jej motykou do hlavy. K jeho zděšenému kamarádovi následně pronesl větu: "A ty budeš další!"

Napadenému mladíkovi následně ochrnula ruka a noha, nemohl se postavit. Na policii se útočník udal sám, hned po útoku se vrátil do své chatky, a s větou "Zrušil jsem bezdomovce" nahlásil svůj čin.

Sousedi přivolali lékaře, ti zraněnému muži zachránili život. Gál je tak stíhán za pokus o vraždu. Podle lékařů si napadený mladík ponese trvalé následky.