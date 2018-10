Nahé uklízečky jsou novým hitem! Chytily by se i v Česku?

Anketa Co říkáte na službu nahých uklízeček (a uklízečů)? Super nápad pro osamělé 81 81 hlasů Je to výstřední nesmysl 19 19 hlasů Hlasovalo 100 lidí.

"Kdo říká, že úklid musí být nuda?" hlásá slogan na webu britské společnosti Naturist Cleaners alias Nahé uklízečky. Nevšední služba vám totiž kromě klasického uklízecího servisu něco navíc! Nejen, že vám dámy dokonale vypulírují celý dům, ale ještě postupně v průběhu své činnosti odloží všechny svršky. A že je na co se dívat!

Agentura se svlékajícími se uklízečkami byla založena teprve před rokem. Britové se zájmem o nahý úklid si zaplatí 45 liber na hodinu, což je v přepočtu zhruba 1300 Kč. Věrným a pravidelným zákazníkům však společnost poskytuje slevy. Dobrou zprávou je, že Nahé uklízečky stále nabírají nové zaměstnance, takže pokud se chystáte na pracovní cestu do Británie, máte jedinečnou příležitost stát se součástí jejich týmu.

"Ráda bych upozornila, že jediné, co naše zaměstnankyně zákazníkům poskytují, je úklid," tvrdí zakladatelka společnosti Laura Smithová. "Sexuální služby neprovádíme," říká nekompromisně.

"Jsem ráda nahá, je to osvobozující," říká jedna ze zaměsnankyň nudistického uklízecího servisu. Dodává, že drtivá většina jejích klientů jsou muži žijící sami. Jejich věk se různí, tyto služby si objednávají jak dvacetiletí mladíci, tak stárnoucí pánové.

"Vždycky se ujistím, že v domě nikdo jiný není a že si mě zákazník nenatáčí," popisuje uklízečka Anna. Pořizovat jakékoliv snímky nebo záznamy je agenturou přísně zakázáno. "Pak se jej zeptám, co vše by si přál uklidit, svléknu se a pustím se do práce."

Její zákazníci si s ní i rádi popovídají. "Mluvíme spolu o životě, o všem možném. Jsou to většinou velmi milí lidé." Prý za celou dobu, co ve firmě pracuje, neměla s nikým vážnější problém. Nahý úklid však není její práce na hlavní pracovní poměr. Přes den dělá Anna v kanceláři.

A když si chtějí odpočinek od každodenní dřiny ohledně čistého domova a pohled lahodící oku dopřát i ženy, servis Naturist Cleaners dokáže zajistit i sexy a schopné úklízeče - muže. Dámy, ruku na srdce, existuje snad něco lepšího než krásný muž, který vám na rozdíl od toho vašeho i uklidí?

Nahé celebrity

Kouzlu přirozené nahoty už podlehly i některé celebrity. Nudismu holduje například herečka Helen Mirren, známá pro svou roli Alžběty II. ve snímku Královna. Helen dokonce v roce 2004 získala od britského Spolku naturistů cenu Nudistka roku!

A nahý se rád tráví svůj čas také Robbie Williams. "Nahotu si užívám," tvrdí. Dalším slavným "naháčem" je také popový zpěvák Justin Timberlake. "Nahý jsem se narodil a nahý taký hodlám umřít. Nevidím na tom nic špatného," hlásá do světa.

Nudismus i s celou svou rodinou praktikuje také zpěvačka Christina Aguilera. Mají prý doma takzvané "nahé neděle", chtějí naučit svého syna, že na nahotě není nic špatného a za odhalené tělo není proč se stydět.

Vypadá to, že společnost Naturist Cleaners sídlící na Britských ostrovech se expandovat do jiných zemích Evropy nehodlá, takže o tyto netypické služby zůstaneme minimálně ještě pár let ochuzeni. Pokud se ovšem nějaký šikovný a schopný podnikatel takového nápadu neujme a neobohatí o tento pokrokový nápad i náš trh! O tom, že by to byl zlatý důl, není pochyb.

A kdyby někomu bylo opravdu líto, že Nahé uklízečky zatím svou působnost nerozšířily na území naší republiky, může si jako malou útěchu objednat aspoň jejich kalendář pro rok 2019.