Zatočte s chřipkou jedna dvě. Léčitelka poradila hotové zázraky!

Ochladilo se a rýma a nachlazení na sebe nenechaly dlouho čekat. Pokud se chcete uchránit před tím, aby vás chřipka zahnala na několik dní do postele, vyzkoušejte některé babské rady a utněte příznaky nemoci hned v počátku!

Možná už i vás po ránu škrábalo v krku a bez kapesníku nedáte ránu. Nemusíte ale hned spěchat do lékárny, už naše babičky věděly, že pomoci si můžete ryze přírodními věcmi. Co zaručeně zabírá, popsala ve Snídani s Novou léčitelka Eva Kalivodová.

Takovou klasikou na sražení horečky jsou octové ponožky. Ocet a vodu naředíte v poměru 50:50, ponoříte do ní ponožky a ty pak teplé oblečete dítěti. Do dvou hodin jde teplota dolů až o jeden a půl stupně. Po dvou hodinách ponožky sundejte. "U dětí to funguje naprosto úžasně," pochvalovala si léčitelka.

Pro dospělé má trošku jiný recept. Do ponožek radí dát zázvor! Ten najemno nastrouhejte, ponožku jím vystelte a rozmělněte. Vhodné je dát si přes ponožky igelitové pytlíky, protože zázvor skrz ponožku protéká. "Za dvě tři hodiny zázvor zešedne, protože tahá to špatné ven. Na chodidlech je odraz všech orgánů, proto už naše moudré babičky chodily bosé," vysvětlila Kalivodová.

Pokud se vám nechce zázvor strouhat, radí léčitelka nakrájet ho na kolečka a ta si vhodit do vany. Důrazně ale doporučuje, abyste v takové vodě byli maximálně deset minut. "Uvolní se svalstvo, póry se otevřou a člověk není schopen ovládat vlastní tělo. Takže vylézt z vany je pro něj hodně obtížné. Ale naprosto úžasně to pomáhá," popsala.

Další základní věcí je cibule, která je známý antioxidant. Pokud cibuli rozříznete a položíte na talířek v každé místnosti, máte podle léčitelky jistotu, že členové rodiny od sebe nemoc nechytí. "Cibule požírá bacily. Je to takový vysavač," řekla. Použít můžete také cibulové slupky. Ty se asi deset minut vaří a následně vytáhnou z vody. Do vývaru přidáte med a citron a pijete jako teplý čaj.

Proti nachlazení perfektně působí také medvědí česnek, ten si ale musíte natrhat nebo koupit na jaře, kdy je jeho sezóna. Můžete z něj udělat například tinkturu. Do skleničky nalijete jakýkoli alkohol, do něj ponoříte listy a necháte třicet dní odležet. Pravidelně protřepávejte. "Když cítíte, že na vás něco leze, stačí si dát polévkovou lžíci tinktury a budete zdraví raz dva," radí léčitelka. Podobnou tinkturu si můžete udělat také z hřebíčku. Z medvědího česneku lze vytvořit i pesto, které můžete jíst s pečivem nebo přidávat do pokrmů.

Pokud jste milovníky čaje, jeden z nejlepších je šalvějový. Vodu uvaříte na 70 stupňů, listy zalijete a necháte louhovat 5-10 minut. Můžete ho pít nebo kloktat. Z čerstvé šalvěje lze dělat i tinkturu.

Pomoci si můžete také kaštany, kterých je v těchto dnech všude spousta. Oloupete asi pět kaštanů, které nakrájíte na čtvrtky. Nasypete do sklenice a zalijete celou lahvičkou francovky. Po třiceti dnech scedíte a nahnědlou tekutinu přelijete zpět do lahvičky. Pomocí vatového tamponu můžete mazat bolavá místa - svaly, klouby, hlavu.