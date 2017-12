Závada v elektrárně Dukovany: Neplánovaně odstaví jeden blok

Podle údajů zveřejněných na webu firmy ČEZ by měla být výroba v tomto bloku obnovena v pátek 5. ledna. Zbývající tři bloky Dukovan zůstávají v provozu.

Na odběratele nebude mít podle mluvčího odstávka vliv, protože spotřeba elektřiny je v tomto období se svátky až o pětinu nižší než v běžných pracovních dnech, vliv na to má omezení průmyslové výroby.

"Elektřiny tak bývá přebytek a je nutné její množství regulovat. I z tohoto důvodu Jaderná elektrárna Dukovany v uplynulých dnech snižovala svůj výkon o více jak deset procent," uvedl.

Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu celkové spotřeby elektrické energie v ČR.

Závadu v motoru jednoho ze záložních dieselových generátorů zjistili technici při pravidelných zkouškách zařízení. V elektrárně je takových záložních generátorů 18.

"Jde o zařízení, které by dodávalo elektřinu v případě, kdy by nefungoval ani jeden blok a nebyla by k dispozici elektřina z přenosové sítě včetně linek záložního napájení," uvedl Bezděk. Doplnil, že tyto generátory tedy nemají přímou vazbu na výrobu elektrárny a zatím ani nebyly nikdy naostro využity. Při zjištění závady ale musí provozovatel i tato zařízení uvést do řádného stavu.

V Dukovanech byl naposled neplánovaně odstaven blok letos v listopadu, a to kvůli netěsnosti impulsní trubičky v nejaderné části zařízení. Šlo o blok číslo čtyři, odstávka trvala 15 dní.

Dukovanská elektrárna funguje více než tři desetiletí. Blok číslo jedna byl zprovozněn v roce 1985 a poslední čtvrtý blok roce 1987. ČEZ může pokračovat ve výrobě se všemi dukovanskými bloky i další léta.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) tento měsíc vydal nová povolení k provozu bloků tři a čtyři, u nichž nynější licence skončí s letoškem. U prvního bloku Dukovan má ČEZ nové povolení k provozu od loňského března a pro druhý blok této elektrárny ho získal letos v červnu.