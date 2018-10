Zavede Česko letní, nebo zimní čas? Podívejte, jak to změní den

Světlo ve čtyři ráno nebo naopak tma ještě v devět. Mezi těmito dvěma možnostmi se musí Česko rozhodnout poté, co Evropská unie přijme návrh na zrušení střídání letního a zimního času. Směrnice už prošla Evropskou komisí, musí ji ještě schválit Evropský parlament, Rada Evropy a jednotlivé státy.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker už dříve prohlásil, že by hlavním a celoročním časem v Evropě měl zůstat ten letní. Zároveň by ale měl být přijat návrh, podle kterého si budou moci členské země vybrat. Pokud jim nebude vyhovovat letní čas, zavedou zimní.

Poslední posunutí hodinek by ale tak jako tak mělo nastat příští rok. Pokud si státy ponechají letní čas, čeká je poslední změna v březnu. Pokud ten zimní, naposledy hodinky přetočí na konci října. O svém rozhodnutí by pak měly dát vědět do dubna 2019.

Celoroční zimní čas

Pokud by se Česko rozhodlo pro zimní čas, změna by ovlivnila sedm měsíců roku (od konce března do konce října). Nejvíce by se projevila v době delších letních dní. 21. června, kdy je den nejdelší a noc nejkratší, by Slunce vycházelo už před čtvrtou hodinou. Zapadalo by kolem osmé večer.

Celoroční letní čas

Změna by se v takovém případě týkala pěti měsíců roku (od konce října do konce března). Nejvíce by se naopak projevila v zimě, kdy jsou dny kratší. 21. prosince, který je nejkratším dnem, by byl východ Slunce krátce před devátou, západ pak kolem 17. hodiny.

