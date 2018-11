Zavražděný novinář Kuciak dostal posmrtně mediální cenu

Stejným oceněním Svaz německých vydavatelů časopisů (VDZ) vyznamenal i maltskou novinářku Daphne Caruanovou Galiziovou, která byla podle všeho také zavražděna kvůli své práci.



"Daphne Caruanová Galiziová a Ján Kuciak se stali nedobrovolnými mučedníky za svobodu slova," řekla v laudatiu novinářka a bojovnice za lidská práva Düzen Tekkalová.

"Jedno nás spojuje. Něco, co spojuje všechny, kdo se upsali novinařině. Pevná vůle odhalovat pravdu a pojmenovávat ji, pevné přesvědčení, že svoboda slova a tisku patří k tomu nejcennějšímu, co máme," podotkla také.



Za oba novináře, kteří se od zaplněného sálu i od německé kancléřky Angely Merkelové dočkali dlouhého potlesku ve stoje, cenu převzali jejich nejbližší příbuzní.

"Znamená to pro nás hodně a hodně to znamená hlavně pro svobodu tisku," řekl ČTK otec investigativního novináře Jozef Kuciak, který do Berlína přijel se svou manželkou. "Jsem hrdý, ale zároveň naštvaný, proč se to vůbec muselo stát," poznamenal také a dodal, že by mnohem raději dnes seděl doma.

"My bychom radši chtěli být s našimi dětmi. Blíží se Vánoce," uvedla i Zlatica Kušnírová, matka Kuciakovy snoubenky Martiny, kterou v únoru v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy vrah také zastřelil.

