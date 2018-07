Zavřeli se v domě a chtěli se odpálit i s policií! Hrozí jim 20 let

Až 20 let vězení hrozí manželům, kteří se před měsícem zabarikádovali před exekutory a policisty v domě v Kobylí na Břeclavsku. Ven je dostalo až policejní komando. Muž při zásahu pustil plyn a pokusil se dům i s policisty vyhodit do povětří. Naštěstí se mu to nepovedlo, ale s manželkou budou souzeni podle nejpřísnější trestní sazby.

Policejní zakuklenci se samopaly, střelba, uzavřená ulice. Tak to před měsícem vypadalo ve vinařské vesnici na jihu Moravy, kde se manželé zabarikádovali před policisty. A když je nedostali ven ani po hodině vyjednávání, následoval zásah policejního komanda. Ani zakuklencům se však muž nemínil vzdát a pustil v domě s pomocí ženy plyn.

"On hrozil tím, že ten nahromaděný plyn odpálí a víceméně se o to i pokusil, snažil se škrtat sirkou, což se mu naštěstí nepodařilo," popsal státní zástupce Tomáš Foldyna a doplnil: "Oba obvinění měli snahu tím svým útokem způsobit smrt více osob."

A právě proto jim teď hrozí tvrdé tresty. "Tam je sazba 12 až 20 let," vysvětlil Foldyna. Policejní manévry se přitom rozjely poté, co se manželský pár dostal do sporu s exekutory. Ti je přijeli z domu kvůli dluhům vystěhovat, ale manželé to odmítli. Exekutoři pak zavolali policii.

"Muž opravdu začal hlídce vyhrožovat a stejně tak namířil střelnou zbraní," potvrdila mluvčí policie Kamila Haraštová.

Měsíc po dramatickém zásahu policie zůstává dům stále opuštěný. Na soud, kde budou čelit obžalobě z obecného ohrožení, násilí proti úřední osobě a vydírání, čekají manželé ve vazbě.